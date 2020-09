I Los Angeles Lakers si sono qualificati per la 32esima finale NBA della loro storia dopo aver sconfitto i Denver Nuggets (117-107) e aver vinto la sfida per 4-1 nella finale della Western Conference a Disney World. I Lakers, che hanno già vinto il torneo per 16 volte, proveranno a eguagliare il record dei Celtics in finale.

Affronteranno il vincitori della finale della Eastern Conference tra Boston Celtics e Miami Heat.

