Nba: playoff; Denver parte bene in semifinale, 125-107 ai Suns

(ANSA) – ROMA, 30 APR – I Denver Nuggets hanno sconfitto

Phoenix Suns 125-107 nella prima partita delle semifinali della

Western Conference dei playoff Nba. La franchigia del Colorado

ha fatto una prestazione di squadra convincente, con sei

giocatori in doppia cifra, cui si sono aggiunte quelle personali

di Jamal Murray, che ha realizzato 34 punti, e di Nikola Jokic,

che ne ha segnato 24 punti e raccolto 19 rimbalzi. Tra i Suns

hanno brillato Durant, con 29 punti, e Devin Booker, con 27, ma

il match è stato in bilico solo nel primo quarto, dato che nel

secondo i padroni di casa hanno messo a segno un +18 (37-19) che

lo ha indirizzato a loro favore.

Oggi è in programma l’attesa gara-7 per decidere l’ultima

semifinalista della Western tra i Sacramento Kings e i Golden

State Warriors. La vincente della sfida al Golden 1 Center di

Sacramento se la vedrà con i Los Angeles Lakers (ANSA).



