NBA: stagione finita per LeBron James

(ANSA) – LOS ANGELES, 08 APR – LeBron James, eliminato dagli

spareggi NBA con i Lakers, non giocherà le ultime due partite

della stagione regolare a causa di un dolore alla caviglia

sinistra. James ha subito una distorsione nella sconfitta della

sua squadra contro New Orleans il 27 marzo e ha saltato quattro

delle cinque partite successive.

La sua assenza è stata un problema per LA, che non è riuscita

a rimanere nella zona dei playoff, con San Antonio che ha preso

il 10/o posto. Giovedì, in casa di Golden State, i Lakers hanno

subito l’ottava sconfitta consecutiva. James non giocherà contro

Oklahoma City questa sera, né domenica a Denver per la chiusura

della stagione regolare. (ANSA).



