Nba: super Curry contro Atlanta, vincono i Lakers

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 09 NOV – Con uno Steph Curry davvero in serata

(50 punti per lui, record per qualsiasi giocatore in questo

avvio di stagione) i Golden State Warriors hanno superato gli

Atlanta Hawks per 127-113. Agli Hawks non sono bastati i 28

punti con nove assist di Trae Young e neppure gli appena 4 di

Danilo Gallinari, con 1/7 al tiro.

DeRozan (28 punti) è stato tra i protagonisti della vittoria

di Chicago su Brooklyn per 118-95, dopo che i Bulls in avvio

dell’ultimo quarto erano andati anche sotto di 4 lunghezze.

Inutili per i Nets i 38 punti e 10 rimbalzi di Kevin Durant.

Pesa l’assenza dell’infortunato LeBron James, ma non

abbastanza per impedire ai Lakers di avere la meglio sugli

Hornets (126-123) dopo un supplementare. Los Angeles è stata

portata alla vittoria da Carmelo Anthony, Russell Westbrook e

Anthony Davis, autore di 32 punti, 12 rimbalzi e 4 assist in

meno di 45 minuti di gioco. A Charlotte non sono bastati i 25

punti di Lonzo Ball.

Sconfitta in casa per Philadelphia contro New York (96-103).

Tra i Sixers si è fatta sentire l’assenza di Tobias Harris e

Joel Embiid (Covid positivi), con il miglior marcatore, Korkmaz,

che si ferma a 19 punti. I Knicks, che hanno rischiato di subire

la rimonta nel quarto quarto, ringraziano Julius Randle e i suoi

31 punti e 12 rimbalzi.

A Denver non è pesata l’assenza per infortunio di Michael

Porter Jr e così supera Miami per 113-96, dominando la partita

fin dall’inizio. Tra i Nuggets il migliore è il solito Nikola

Jokic (25 punti e 10 rimbalzi) che però si è fatto espellere a 3

minuti dalla fine, dopo aver reagito con una spallata a un

contatto con Markieff Morris, finito a terra.

Minnesota si è fatta superare all’overtime da Memphis

(118-125), riuscita a dominare nel supplementare anche grazie ai

20 punti di Brandon Clarke in uscita dalla panchina. Tra i

Grizzlies ha brillato anche Ja Morant (33 punti e 8 assist), tra

i Timberwolves D’Angelo Russel (30 punti).

I Phoenix Suns hanno trovato il loro quinto successo

consecutivo, superando i Sacramento Kings per 109-104 anche

grazie a un Payne da 24 punti in uscita dalla panchina. I Dallas

Mavericks hanno battuto senza troppo problemi i New Orleans

Pelicans (108-92), alla settima sconfitta consecutiva. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte