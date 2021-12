Nba: vincono Orlando, Milwaukee e Boston

Condividi l'articolo

I Bucks ancora senza Giannis Antetokounmpo si sbarazzano senza problemi dei Rockets, i Celtics guidati dai 34 punti di Jaylen Brown battono i Cavaliers, vincono a sorpresa i Thunder (tripla doppia di Shai Gilgeous-Alexander) contro i Nuggets. Il rimaneggiato quintetto Hawks incassa la sconfitta contro i Magic, va ai Clippers il derby californiano contro i Kings. Rinviata causa Covid la gara tra Bulls e Raptors.

In particolare le assenze pesano eccome in casa Cavaliers, battuti dai Celtics 111-101 e sotto per tutta la sfida, incapaci di trovare continuità e bersagli soprattutto nei pressi del ferro – dove Cleveland è stata costretta a rinunciare tra gli altri a Evan Mobley e Jarrett Allen. Ad approfittarne è Robert Williams III, che chiude con 21 punti (nuovo massimo in carriera) conditi con 11 rimbalzi, mentre per la squadra della Ohio il miglior realizzatore è Darius Garland con 28 punti e 6 assist.

In Atlanta Hawks-Orlando Magic 98-104 Franz Wagner segna 25 punti, Robin Lopez ne aggiunge 10 con 11 assist (mai così tanti in carriera) e i Magic battono così gli Hawks in una sfida con roster ridotti al minimo, pieni zeppi d’assenze causa Covid. Nei due quintetti “snaturati” vengono fuori anche 17 punti di Gary Harris (11/11 dalla lunetta) e 14 in uscita dalla panchina di BJ Johnson – utile in uscita dalla panchina nella sua seconda gara con Orlando



