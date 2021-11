Nba: Warriors stravincono, rimonta Knicks sui Bucks

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 06 NOV – I Golden State Warriors hanno

travolto i Pelicans (126-85): New Orleans ha provato a resistere

fino al secondo quarto, per poi arrendersi di fronte alla

migliore versione dei Warriors, nonostante un Steph Curry da

appena 19 punti. Ci ha pensato Jordan Poole (26 punti) a

contribuire all’ennesima disfatta della franchigia ultima in

Nba.

Gran rimonta di New York, che ha superato Milwaukee (113-98)

nonostante verso la fine primo quarto i Knicks fossero dietro di

ben 21 lunghezze. I Bucks soffrono le tante assenze e hanno

potuto comunque contare sui 25 punti di Giannis Antetokounmpo e

i 22 di Grayson Allen. Julius Randle (32 punti e 12 rimbalzi) e

Derrick Rose (23 punti) protagonisti per New York.

Ad appena 4,8 secondi dalla fine (grazie a due tiri liberi) i

Cavaliers hanno superato i Raptors (102-101), interrompendo la

serie di cinque successi consecutivi di Toronto. Darius Garland

non è stato solo l’autore di 21 punti e 8 assist, ma anche dei

due tiri del sorpasso finale per Cleveland.

Kevin Durant ci ha messo del suo nel momento più difficile

della partita per andare a punti tre volte di fila (29 quelli

totali) e consegnare ai Brooklyn Nets la quarta vittoria

consecutiva, questa volta contro i Pistons (96-90).

I Washington Wizards hanno spazzato i Memphis Grizzlies

(115-87) grazie a una prova corale, con sette giocatori da

almeno 10 punti (Harrel in uscita dalla panchina ne ha segnati

18).

Cj McCollum (27 punti) ha guidato la vittoria dei Portland

Trail Blazers contro gli Indiana Pacers (110-106) nonostante un

Damian Lillard da appena sei punti.

I Los Angeles Clippers hanno trovato il terzo successo di

fila contro i Timberwolves (104-84) dopo essere andati sotto di

20 punti nel primo tempo, grazie a una rimonta realizzata da

Paul George (21 punti) e Reggie Jackson (20).

Agli Orlando Magic non sono bastati i 21 punti e nove

rimbalzi di Cole Anthony contro i San Antonio Spurs, che hanno

avuto la meglio per 102-89 guidati da Dejounte Murray (20 punti

e 11 rimbalzi).

I Charlotte Hornets sono stati travolti dai Sacramento Kings

(140-110) che hanno dominato sin dall’inizio anche grazie a 22

triple realizzate su 44 tentativi. (ANSA).



—

