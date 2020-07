‘Ndrangheta: 6 latitanti arrestati in Sud America e Albania

(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 24 LUG – Sei latitanti ritenuti

appartenenti o contigui alle cosche di ‘Ndrangheta sono stati

arrestati tra Argentina, Costarica e Albania nell’ambito del

progetto ‘I can’ (Interpol cooperation against ‘ndrangheta),

l’iniziativa coordinata dalla Criminalpol che ha come obiettivo

proprio la caccia ai latitanti e ai beni delle cosche in tutto

il mondo. I sei sono tutti collegati ad un’indagine condotta

dallo Scico di Roma e dagli uomini del Gico della Gdf di Reggio

Calabria che alla fine di novembre 2019 ha portato all’emissione

di 45 misure cautelari e ha consentito di sgominare la cosca

riconducibile ai Bellocco di Rosarno e le sue articolazioni in

Emilia Romagna, Lazio e Lombardia. A Buenos Aires sono finiti in

manette in tre: Ferdinando

Saragò, considerato dagli investigatori corriere e uomo di

fiducia della ‘ndrangheta; Giovanni Di Pietro che, secondo gli

inquirenti della procura di Reggio guidati dal procuratore

Giovanni Bombardieri, era il ‘front office’ fra le cosche

italiane e i fornitori sudamericani di droga; Fabio Pompetti,

interlocutore privilegiato di due degli arrestati

nell’operazione di novembre. In Costarica è stato invece

arrestato Franco D’Agapiti, titolare dell’hotel casinò Amapola

di San José, considerato il punto di riferimento per gli

esponenti della cosca. In Albania, infine, è finito dietro le

sbarre Bujar Sejdinaj, soprannominato ‘lo zio’, referente dei

Bellocco per l’area balcanica. Ai cinque latitanti collegati

all’indagine della Gdf e arrestati nelle ultime ore si aggiunge

poi Adrian Cekini, albanese anche lui, che era però già stato

fermato lo scorso 26

maggio a Elbasan. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte