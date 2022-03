‘Ndrangheta: Brasile, sì ad estradizione Rocco Morabito

Condividi l'articolo

(ANSA) – CATANZARO, 08 MAR – La prima sezione della Corte

suprema del Brasile ha approvato oggi l’estradizione in Italia

di Rocco Morabito, il narcotrafficante della ‘ndrangheta

considerato il secondo latitante piu’ pericoloso dopo Matteo

Messina Denaro. Lo scrive il portale di notizie brasiliano Uol.

Nel maggio 2021, ricorda il portale, Morabito era stato

arrestato dalla polizia federale a João Pessoa ed era stato

trasferito nel penitenziario federale di Brasilia, dove è

attualmente detenuto.

Nella sua ordinanza, la Corte suprema ha disposto che l”Italia

rispetti alcuni requisiti richiesti dalla legislazione

brasiliana in caso di estradizione, come la sottrazione da

un’eventuale condanna della detenzione scontata in Brasile e

l’applicazione di una pena massima di 30 anni di carcere.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte