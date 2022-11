‘Ndrangheta: ‘commissariata’ società all’Ortomercato di Milano

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 16 NOV – Per aver dato in subappalto i “servizi di trasporto e di altro genere” a una società ritenuta

riconducibile a un imprenditore condannato definitivamente per ‘ndrangheta il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione

giudiziaria per la Bertini srl, l’azienda di Alagna Valsesia,

in provincia di Vercelli, che nel 2020 si è aggiudicata la gara

da oltre 15 milioni e mezzo bandita da So.Ge.Mi. per i lavori di realizzazione della nuova piattaforma logistica all’interno

dell’Ortomercato.

Ad accogliere la richiesta dei pm della dda milanese Silvia

Bonardi e Paolo Storari di affiancare due commissari al

management, è stata la sezione misure di prevenzione presieduta

da Fabio Roia.

I giudici, si legge nel provvedimento, hanno ritenuto

necessario riportare nei binari della legalità il gruppo

Portolesi, “oggetto di infiltrazione” mafiosa “in parte come

subita per la capacità intimidatrice” di Pietro Paolo Portolesi

– indagato di recente in un’altra indagine per aver cercato, con

una delle sue imprese, di mettere le mani su alcuni lavori per i

Giochi invernali del 2026 – “ma anche progressivamente accettata

probabilmente per una sorta di convenienza economica”.

Portolesi, considerato dal 2002 componente , con “la dote

di ‘santa’” della locale di Volpiano (Torino), risulta “titolare di fatto della società fornitrice” Medi Opere srl.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte