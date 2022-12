‘Ndrangheta: gip, clan appoggiò candidato sindaco Pioltello

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 12 DIC – Il presunto boss della locale di ‘ndrangheta di Pioltello (Milano) Cosimo Maiolo, tra i 10

arrestati nel blitz di oggi della Polizia, avrebbe fatto “campagna elettorale” nel 2021 a favore del candidato sindaco

per il centrodestra della cittadina Claudio Fina (non eletto)

organizzando “un banchetto elettorale” anche per “l’aspirante

assessore all’urbanistica Marcello Menni” e “invitando” le

comunità di albanesi e pakistani a “votare per Fina e Menni”,

anche loro accusati “in concorso” di coercizione elettorale con

aggravante mafiosa. Emerge dall’ordinanza del gip di Milano

Fabrizio Filice nell’inchiesta del pm Paolo Storari. (ANSA).



