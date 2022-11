‘Ndrangheta, gup: in Brianza industria protezione-estorsione

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 18 NOV – Le “organizzazioni mafiose” sono “industrie della protezione privata”, nella sua “forma più

minacciosa che fa affidamento sulla capacità, se necessario, di

usare la forza”. Un’industria “che per la ‘ndrangheta ha un nome

commerciale che può essere speso con successo anche in Brianza”.

Lo scrive il gup di Milano Guido Salvini nelle motivazioni della

sentenza con cui a ottobre ha condannato con rito abbreviato 4

persone, tra cui Domenico Larocca (10 anni di reclusione), “uomo

di fiducia” di Michele Oppedisano, presunto boss della cosca

Pesce radicata in Brianza, già condannato dopo il famoso blitz ‘Infinito’ del 2010 e nipote di Domenico Oppedisano, “Capo

Crimine della ‘ndrangheta” in Calabria.

Un’inchiesta dei pm della Dda Paola Biondolillo e Sara Ombra

dalla quale, come si legge nelle motivazioni, è emerso il

meccanismo “dell’estorsione-protezione” nei confronti di un

gruppo di promotori finanziari. Sistema grazie al quale i clan

si approfittano “del bisogno fingendo di aiutare ad affrontarlo,

ma poi volgendo quasi interamente la situazione a proprio

favore”. Il gup ricostruisce la “doppia trappola” nella quale

sono finiti tre promotori finanziari e anche una cena nel

ristorante milanese dell’ex calciatore Giuseppe Sculli (non

indagato in questa indagine), “il cui nome è più volte emerso in

indagini su tali ambienti criminosi”, che sarebbe servita per

siglare l’accordo “sulla protezione”.

Michele Oppedisano, che ha scelto il rito ordinario, è stato

mandato a processo (prima udienza il 15 dicembre a Monza) per

associazione mafiosa, estorsione e altri reati. Nell’abbreviato

riconosciute provvisionali di risarcimento per l’associaizone

Wikimafie, col legale Marco Griguolo, da sempre “impegnata” nel

contrasto al “radicamento” delle mafie in Lombardia. (ANSA).



—

