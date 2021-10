‘Ndrangheta: pm, “avevano armi guerra, pronti altri delitti”

Condividi l'articolo









(ANSA) – ANCONA, 04 OTT – “Due dei fermati erano pronti a

commettere altri episodi delittuosi con la disponibilità di armi

da guerra inquietanti. Stavano pianificando un altro delitto di

un altro testimone di giustizia che aveva reso testimonianze”.

Lo ha rivelato, la procuratrice distrettuale antimafia delle

Marche, Monica Garulli, durante una conferenza stampa dopo i

fermi per l’omicidio di Marcello Bruzzese, fratello del

collaboratore di giustizia Biagio Girolamo Bruzzese, commesso il

giorno di Natale del 2018. L’urgenza a intervenire con i fermi è

stata necessaria, ha spiegato, “per acquisire elementi

investigativi arrivati anche dall’estero che evocavano uno

scenario grave”.

I fermati sono Michelangelo Tripodi, 43 anni e Francesco

Candiloro, 42 anni, accusati di essere gli autori materiali

dell’omicidio di Bruzzese, ucciso con venti colpi di pistola;

Rocco Versace, 54 anni, invece, sarebbe loro complice. Dalle

indagini, ha riferito Garulli, “è emersa una lunga

pianificazione del delitto. Le stesse persone sono state

immortalate sempre da filmati a bordo di due auto le cui targhe

però erano state clonate. I sopralluoghi nei luoghi di residenza

della vittima e dei suoi parenti erano iniziati a novembre,

tutti per colpire il collaboratore”. I filmati delle telecamere

di videosorveglianza di Pesaro avevano immortalato i due volti

maschili, anche se con volto travisato, in centro in prossimità

della casa della vittima. Erano a piedi e anche in auto, il

giorno dell’omicidio e in quelli precedenti.

Era una “giovane cosca” quella alla quale i soggetti fermati

avevano dato vita, con i vertici ‘Crea’ in carcere, secondo la

procuratrice, in base alle indagini condotte; i fermati sono

stati trasferiti in carcere tra Vibo Valentia, Reggio Calabria e

Brescia. Per il delitto “la causale va identificata – ha

spiegato Garulli – nella volontà di riaffermare la capacità

intimidatoria della cosca madre, in territorio lontano e a

distanza di tempo visto che il dibattimento per il processo ai

Crea si è concluso nel 2018; e anche a scoraggiare altre

collaborazioni ‘di famiglia’”. (ANSA).



