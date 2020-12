‘Ndrangheta: Rinascita Scott, 355 rinvii a giudizio

(ANSA) – CATANZARO, 03 DIC – Sono stati tutti rinviati a

giudizio dal gup Claudio Paris i 355 imputati che hanno optato

per il rito ordinario nel maxi-processo “Rinascita-Scott”,

istruito dalla Dda di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri,

contro le cosche di ‘ndrangheta del Vibonese e i loro sodali,

tra i quali esponenti del mondo politico e dell’imprenditoria.

Il maxi-processo avrà inizio il 13 gennaio davanti al

Tribunale di Vibo Valentia nell’aula bunker allestita nel polo

industriale di Lamezia Terme, che a breve verrà ultimata.

Sono 89, invece, gli imputati che hanno scelto il rito

abbreviato. Per loro il processo inizierà a Lamezia il prossimo

27 gennaio.

Agli imputati rinviati a giudizio si uniranno le posizioni

dell’avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli,

l’imprenditore Mario Lo Riggio, l’ex sindaco di Nicotera

Salvatore Rizzo e l’avvocato Giulio Calabretta, che hanno

chiesto il giudizio immediato. Rinviato a giudizio, tra gli

altri, anche l’ex consigliere regionale Nicola Adamo accusato di

traffico di influenze illecite.

Tra gli imputati c’è anche l’ex assessore regionale Luigi

Incarnato, e l’ex sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo..

Gli imputati dovranno rispondere, a vario titolo, di oltre

400 capi di imputazione, tra i quali associazione mafiosa,

concorso esterno in associazione mafiosa, tentato omicidio,

omicidio, estorsione, detenzione illegale di armi ed esplosivo,

ricettazione, traffico di influenze illecite, rivelazione e

utilizzazione di segreto d’ufficio, abuso d’ufficio aggravato e

traffico di droga. (ANSA).



—

