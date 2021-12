‘Ndrangheta:Pittelli, lettera a Carfagna non per interferire

Condividi l'articolo

(ANSA) – LAMEZIA TERME, 20 DIC – L’avvocato ed ex

parlamentare Giancarlo Pittelli, è intervenuto per la prima

volta nel processo Rinascita Scott, in cui è imputato per dire

che quando i suoi difensori lo autorizzeranno offrirà tutti gli

elementi che dimostrano la “mia estraneità alle accuse di

concorso esterno”. Pittelli è intervenuto in video collegamento

dal carcere di Melfi nel quale è ristretto dopo l’inasprimento

della misura cautelare degli arresti domiciliari decisa dal

Tribunale di Vibo Valentia a causa della scoperta della lettera

inviata dallo stesso Pittelli in regime di domiciliari, al

ministro per il Sud Mara Carfagna. Una lettera nella quale

l’avvocato chiede aiuto all’amica ed ex collega di partito.

“Ex amica” l’ha definita l’avvocato Salvatore Staiano,

difensore di Pittelli, che ha chiesto al collegio la revoca

della decisione dei giudici. Il difensore ha parlato di un uomo

professionalmente, moralmente e finanziariamente distrutto che

aveva chiesto aiuto, che si rivolgeva alla parlamentare e non al

ministro, cosa che, secondo la difesa, poteva fare. Staiano ha

sostenuto che Pittelli sia affetto da un “Parkinson incipiente”

e la prova starebbe nel fatto che nella lettera inviata alla

Carfagna scrive di non essere stato interrogato né dal pm, né

dal gip come invece è accaduto. La difesa ha sottolineato il

precario stato di salute dell’imputato – trattato “come una

pallina da ping pong” – convinto di essere vittima di un

complotto nel quale sarebbe implicata anche la Cia. Staiano,

appellandosi anche a questioni di diritto oltre che umane, ha

chiesto che venga accolta l’istanza di revoca della misura

cautelare.

Pittelli, dal canto suo, ha detto di avere scritto una

lettera “a una vecchia amica” aggiungendo di non avere mai “inteso interferire nel processo e sul processo”. Quindi ha

sostenuto di esistere solo in programmi televisivi e negli atti

giudiziari con un clamore mediatico che “non ho mai visto in 40

anni di carriera” ed ha concluso sostenendo che dimostrerà la

sua estraneità ai fatti contestati.

Il pm della Dda di Catanzaro Andrea Mancuso ha affermato che

l’istanza di revoca è inammissibile. Il collegio si è riservato

di decidere. (ANSA).



