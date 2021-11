‘Ndrangheta:tanti in piazza a Siderno per dire no a violenza

Condividi l'articolo









(ANSA) – SIDERNO, 20 NOV – “Tanti giovani hanno fortemente

voluto che questa manifestazione si svolgesse tant’è che sono

riusciti anche a coinvolgere tutte le associazioni sidernesi.

Davvero un bel segnale questa adesione di massa. Ciò sta ad

indicare che uniti ce la possiamo fare, che uniti non torneremo

indietro e che uniti difenderemo tutti la nostra democrazia”. E’

quanto ha dichiarato la neo sindaca di Siderno, Mariateresa

Fragomeni durante la manifestazione cittadina organizzata oggi

dal movimento “In piedi per Siderno” a seguito dell’escalation

di episodi intimidatori, verificatisi dopo le recenti elezioni

amministrative che hanno posto fine al commissariamento

dell’ente per infiltrazioni mafiose, ultimo dei quali

l’attentato incendiario contro alcuni mezzi del Comune

perpetrato da ignoti. Alla manifestazione pubblica hanno preso

parte gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado,

esponenti della società civile, responsabili di varie

associazioni, politici della zona e diversi sindaci dei Comuni

della Locride.

Il corteo è partito dalla piazza Portosalvo per poi, dopo aver

attraversato tutto il Corso principale della città, fermarsi e

urlare il proprio “no alla violenza e all’ignoranza” davanti al

Municipio.

“Il silenzio avrebbe rappresentato consenso, ecco perché – hanno

sostenuto alcuni rappresentanti del movimento “In piedi Siderno”

che hanno voluto la mobilitazione – come società civile, abbiamo

ritenuto necessario e opportuno scendere in piazza. La cittadina

di Siderno è strapiena di gente perbene, di gente che lavora e

che fa sacrifici. Ecco perché ci è sembrato giusto dare un

segnale”. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte