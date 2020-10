‘Ndrangheta:torna libero dopo 30 anni,arresto per estorsione

(ANSA) – TAURIANOVA, 04 OTT – È stato arrestato in flagranza

di reato il boss Pasquale Zagari. L’accusa è tentata estorsione

aggravata ai danni di un imprenditore.

Già condannato all’ergastolo per associazione mafiosa,

omicidi, reati in materia di armi e occultamento di cadavere,

Zagari, ritenuto esponente di spicco della ‘ndrangheta di

Taurianova era libero da febbraio. Nel 2015, infatti, la sua

condanna è stata ridotta a 30 anni di carcere e, dopo un periodo

ai domiciliari e di sorveglianza speciale, da otto mesi aveva

finito di scontare la sua pena. I carabinieri lo hanno fermato

dopo che si era recato dall’imprenditore al quale voleva imporre

illegittimamente il suo volere, proprio facendo leva sulla sua

caratura e fama criminale.

L’operazione è stata possibile grazie ad alcune

acquisizioni informative, raccolte dai militari dell’Arma, in

base alle quali il boss aveva ripreso a taglieggiare

commercianti e imprenditori della zona. I sospetti sono stati

confermati e, dopo essere stato detenuto per molti anni,

Pasquale Zagari è rientrato di nuovo in carcere a Palmi con

un’accusa pesante.

Attualmente sono in corso accertamenti per ricostruire la

rete di soggetti che gravitavano attorno al boss. E un grande

aiuto potrebbero fornirlo le vittime delle estorsioni. I

militari, per questo, hanno lanciato un appello a quanti hanno

avuto analoghe pressioni o richieste a rivolgersi immediatamente

alla più vicina caserma dell’Arma o alla magistratura. (ANSA).



