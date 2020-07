‘Ndrina puntava a fondi Covid, 8 arresti

(ANSA) – MILANO, 14 LUG – Il Nucleo di polizia economico

finanziaria della Gdf di Milano in un’inchiesta della Dda contro

la ‘ndrangheta ha arrestato 8 persone per associazione per

delinquere finalizzata alla frode fiscale aggravata dal metodo

mafioso e dalla disponibilità di armi, autoriciclaggio,

intestazione fittizia di beni e bancarotta. Dalle indagini è

emerso che una persona inserita in una cosca ha ottenuto

contributi a fondo perduto e voleva beneficiare anche dei

finanziamenti per le imprese previsti per l’emergenza Covid.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte