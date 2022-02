Nebbia su aeroporto di Cagliari, 3 voli dirottati ad Alghero

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 04 FEB – Ritardi per i voli in partenza e

in arrivo all’aeroporto di Cagliari-Elmas, alcuni dei quali

dirottati sullo scalo di Alghero, questa mattina a causa della

nebbia. Come accaduto già in passato, una fitta coltre ha

avvolto lo scalo cagliaritano, creando per alcune ore qualche

difficoltà. Cinque voli in partenza hanno accumulato ritardi di

oltre un’ora: il Volotea delle 7 per Milano Linate è partito

alle 8:47, quello diretto a Roma Fiumicino delle 7:15 alle 8:54.

Il Ryanair delle 8:15 per Roma Ciampino lascerà Elmas alle

10:20, il Volotea per Roma Fiumicino delle 9:25 partirà alle

10:25, mentre il Ryanair delle 9:15 diretto a Siviglia partirà

alle 11:05.

Disagi e ritardi anche agli arrivi: il volo Ryanair delle 7:27

da Roma Ciampino è stato dirottato sull’aeroporto di Alghero

come quello proveniente da Siviglia delle 8:28. Dirottato ad

Alghero anche il Volotea delle 8:30 in arrivo da Roma Fiumicino,

mentre quello delle 10:10 proveniente dallo stesso scalo

arriverà alle 11:45. (ANSA).



