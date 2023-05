Necci, ‘mio padre è nella memoria collettiva italiana’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 MAG – “Si dice che una nazione senza

memoria non possa avere un presente e soprattutto un futuro. Se

è così, l’esperienza umana di Lorenzo Necci rappresenta la

migliore testimonianza di questa verità”. Lo afferma la

scrittrice e biografa Alessandra Necci, in occasione del

diciassettesimo anniversario della scomparsa del padre, Lorenzo

Necci, manager pubblico che guidò le ferrovie italiane a cui si

deve il progetto dell’alta velocità.

“Credeva nella memoria storica, era convinto che non fosse

possibile costruire qualcosa (infrastrutture, reti materiali e

immateriali, cultura nel senso più generale ed eclettico del

termine) senza cercare nel passato le ragioni di un’identità, di

un sentire comune. Si sentiva profondamente italiano, orgoglioso

delle sue radici familiari in una cittadina del Lazio, Fiuggi; e

al tempo stesso sapeva proiettarsi nel mondo, nell’Occidente

liberal-democratico da cui aveva ricavato il senso etico e

l’ispirazione politica”. I giornali, prosegue, “lo chiamavano ‘Lorenzo il Magnifico’, e non c’era ironia in quell’appellativo:

c’era semmai l’omaggio – forse inconsapevole – a un uomo che

riuniva in sé, nell’epoca moderna, un retaggio rinascimentale”.

(ANSA).



