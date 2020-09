Negazionisti: 300 in piazza per manifestazione a Padova

(ANSA) – PADOVA, 06 SET – Dopo il raduno di ieri a Roma oggi

è stato il Prato della Valle di Padova ad ospitare i “negazionisti”, che con bandiere e senza mascherina hanno

manifestato la loro rabbia contro chi, sostengono, cerca di “sovvertire l’ordine sociale” usando la “grande bugia” del

Coronavirus.

Davanti alla chiesa di Santa Giustina circa 300 persone,

prevalentemente legate a movimenti di destra, hanno gridato

slogan contro il governo che con le misure anti Covid metterebbe

in pericolo la libertà e l’autodeterminazione del popolo in

favore di non ben precisati poteri forti che vorrebbero “mettere

le mani sulla libertà delle persone”.

Alcuni giornalisti presenti alla manifestazione sono stati

allontanati in malo modo dai presenti, infastiditi dalle

domande. Ivan Compasso,coordinatore del sito Padovaoggi e

inviato della trasmissione radio Il Morning Show, e una troupe

de La7 sono stati insultati e malmenati. Importunato anche il

collega Alessio Lasta

che stava confezionando un servizio. (ANSA).



—

