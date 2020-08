Nel 2021 torna BlackBerry, con start up texana e 5G

– Una start up texana OnwardMobility ha oggi annunciato accordi con BlackBerry e FIH Mobile Limited una controllata di Foxconn Technology Group, per portare un nuovo smartphone BlackBerry Android 5G con tastiera fisica, nella prima metà del 2021 in Nord America e in Europa. Secondo i termini dell’accordo, BlackBerry concede a OnwardMobility il diritto di sviluppare, progettare e commercializzare un dispositivo mobile 5G BlackBerry. questo comunicato stampa include contenuti multimediali. (ANSA).



