Nel campionato di Serie A, fari puntati su Napoli-Inter

(ANSA) – ROMA, 11 FEB – Una sfida scudetto e uno scontro

diretto per la zona Champions: è il menu della 25/a di Serie A.

Il match in chiave tricolore si giocherà fra Napoli e Inter, con

gli analisti Snai che concedono un leggero vantaggio all’Inter,

data a 2,55, contro il 2,70 dei partenopei. L’1-1 anche questa

volta è ritenuto il risultato più probabile: a 6,50. Un pari si

gioca a 3,40. Quanto ai possibili bomber, i più attesi sono

Osimhen e Lautaro Martinez, entrambi a 2,50. Dzeko e Mertens

seguono a 2,75. Occhio anche a Insigne (3,00) e a Sanchez, a

3,25.

Per la zona Champions domenica giocheranno Atalanta e Juventus.

Su Snai bianconeri favoriti, anche se di poco: ‘2’ a 2,45, ‘1’ a

2,85, pareggio 3,35. Vlahovic ha la quota più bassa fra i

goleador, 2,50, ma la condivide con Muriel che, in assenza di

Zapata, guiderà l’attacco dei nerazzurri. Domenica, all’ora di

pranzo, il Milan cercherà di approfittare di una eventuale

defaillance dell’Inter (o di un pareggio) per riprendere la

testa della classifica. Avversario di turno, la Sampdoria

dell’ex Giampaolo, alla quale vengono concesse poche chance. La

vittoria casalinga del Milan è infatti a quota molto bassa,

1,40. Alto il pareggio, a 4,75, mentre la vittoria blucerchiata

è impresa da 7,25. Tra le altre, la Lazio cercherà di

dimenticare il flop di San Siro in Coppa Italia, battendo il

Bologna. Compito alla portata, visto il segno ‘1’ a 1,73. Il

successo dei rossoblù vale 4,50, la ‘X’ è a 3,90. Quote

favorevoli alla Roma, data a 2,05 nel match esterno contro il

Sassuolo, che in casa propria ha vinto solo tre partite su

dodici. La quarta si gioca a 3,35. Punti pesantissimi in palio a

Marassi fra Genoa e Salernitana. Padroni di casa avanti, a 1,83;

gli ospiti si giocano 4,25. Verona da ‘1’ (1,87) con l’Udinese

(4,25), così come l’Empoli (1,97) contro il Cagliari (3,55) e il

Torino (1,50) contro il Venezia (6,75). Chiusura del turno,

lunedì, con Spezia Fiorentina: vittoria dei viola l’esito più

probabile su Snai, a 1,95; successo dei liguri è 3,85. (ANSA).



