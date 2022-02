Nel futuro di Intel semiconduttori per il conio di bitcoin

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 14 FEB – Il perdurare della carenza di

semincoduttori ha messo in crisi non solo i produttori di

dispositivi hi-tech ma anche gli appassionati di conio di

criptovaluta. Processori e schede grafiche non di ultima

generazione rendono più difficile il “mining” e il processo di

conversione di calcoli matematici in bitcoin e simili. Per

questo, uno dei giganti nel settore hi-tech, Intel, ha deciso di

dedicarsi alla realizzazione di microprocessori specifici per il

conio, così da allargare il mercato e accontentare i clienti. In

una recente lettera diffusa da Raja Koduri, esponente della

compagnia, vi è l’indicazione su come Intel intende cambiare

passo per lavorare su chip più piccoli ed efficienti, pensati

per il mining e il metaverso. La piattaforma, secondo Koduri,

sarà il risultato delle ultime scoperte in tema semiconduttori,

tale da permettere una costruzione su una porzione minima di

silicio e non impattare sulla carenza di fornitura attuale. Il

nuovo progetto di Intel dovrebbe iniziare entro la fine

dell’anno e porterà, stando alle strategie del gruppo, a

innovare il segmento dei chip, portandolo verso la dotazione di

hardware più potente, necessario a far girare i mondi 3D del

metaverso, senza dimenticare la sostenibilità e l’impatto

ambientale. “Siamo consapevoli del fatto che alcuni progetti

richiedano un’enorme quantità di potenza di calcolo, che

purtroppo si traduce in un’immensa quantità di energia” ha

affermato Koduri. “I nostri clienti necessitano di soluzioni

scalabili e sostenibili, motivo per cui stiamo concentrando gli

sforzi sviluppando le tecnologie informatiche più efficienti dal

punto di vista energetico su larga scala”. A fine gennaio, Meta

di Mark Zuckerberg aveva presentato AI Research SuperCluster, il

quinto computer più veloce al mondo per l’elaborazione dei dati,

dedicato proprio al metaverso. (ANSA).



