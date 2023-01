Nel Napoletano spaccio di marijuana dall’auto

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 07 GEN – Spaccio dall’auto, nel Napoletano.

E’ quanto hanno scoperto i carabinieri a Portici dove un pusher

cedeva le dosi di droga attraverso il finestrino della sua

Citroen C1. Arrestato un 19enne incensurato di Pollena Trocchia.

Sono stati i carabinieri della sezione operativa della compagnia

di Torre del Greco ad intervenire, verso le 2 di notte, in corso

Garibaldi. Il 19enne era all’interno della sua Citroen C1 quando

dal finestrino ha ceduto una dose di marijuana in cambio di 20

euro ad un cliente appena arrivato. Grazie alla perquisizione

sono state rinvenute altre 37 dosi della stessa sostanza

stupefacente. 90 i grammi di droga nascosti sotto il

rivestimento della leva del cambio. Sequestrati 465 euro

ritenuti provento dello spaccio. L’arrestato è in carcere in

attesa di giudizio. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte