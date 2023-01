Nel Pd nuovo scontro sulle primarie. Divisi sulla data

Condividi l'articolo

Torna in auge l’ipotesi di far slittare le primarie dal 19 al 26 febbraio. Secondo quanto si apprende da ambienti di partito in mattinata ci sarebbe stato al Nazareno un incontro tra rappresentanti dei candidati alla segreteria, da cui sarebbe emersa una intesa di massima su questa data. Se l’accordo fosse formalizzato, dovrebbe passare per la direzione del partito la prossima settimana. “Per il segretario Letta la data per

le primarie resta quella del 19 febbraio in linea con quanto già deciso”, spiegano però fonti del Nazareno.

—

