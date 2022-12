Nella Lapponia svedese per il 33/mo anno riapre l’Ice hotel

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 DIC – Nel Grande Nord scandinavo, in

Svezia, 200 chilometri a nord del Circolo polare artico, nel

profondo della Lapponia e sotto la danza dell’aurora boreale nel

cielo stellato, riapre questo inverno per il 33/mo anno

consecutivo l’Ice Hotel di Jukkasjärvi.

L’Ice Hotel, aperto da dicembre ad aprile, è costruito come

un grande igloo e ha 12 suite con sculture di ghiaccio fatte da

24 artisti da 10 Paesi e altre 24 camere semplici, tutte

rigorosamente gelide (la temperatura fra i 5 e gli 8 gradi

sottozero) ma dotate di caldissimi letti e bagni riscaldati,

saune e vasche calde in edifici provvisori adiacenti alla

struttura di ghiaccio. Anche ristorante e bar sono interamente

scavati nel ghiaccio.

Ma più che riapertura dell’Ice Hotel, si tratta di ‘reincarnazione’ di una struttura costruita interamente dal

ghiaccio prelevato, quando arriva il gelo, dal fiume Torne e

che, con il disgelo primaverile, ad esso ritorna. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte