Condividi l'articolo

I carabinieri hanno fermato due donne nell’ambito delle indagini sulla morte di un neonato, vicino a Roma, a causa di una circoncisione in casa.

Le due donne, di origine nigeriana, sono accusate di omicidio preterintenzionale aggravato ed esercizio abusivo di una professione. Anche la madre del bambino è indagata in stato di libertà, indiziata per concorso in omicidio preterintenzionale.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte