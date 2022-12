Nepal: esce dal carcere il serial killer della serie The Serpent

Condividi l'articolo

Il serial killer francese Charles Sobhraj, che ha commesso diversi omicidi in tutta l’Asia negli anni ’70 e ha ispirato la serie Netflix “The Serpent”, sarà scarcerato nelle prossime ore e potrebbe essere trasferito in Francia questa sera. Lo hanno dichiarato le autorità nepalesi e il suo avvocato. In carcere dal 2003 per l’omicidio di due turisti nordamericani, Sobhraj, 78 anni, sarà rilasciato per motivi di salute come ha stabilito la Corte Suprema del Nepal. Il tribunale, inoltre, ha ordinato che sia trasferito entro 15 giorni in Francia. “Una volta portato all’Immigrazione, si deciderà cosa accadrà. Ha un problema cardiaco, vuole essere curato all’ospedale di Gangalal”, ha detto il suo legale, Gopal Shiwakoti Chintan. Il serial killer ha bisogno di un intervento chirurgico a cuore aperto e la sua scarcerazione è conforme a una legge nepalese che consente il rilascio di prigionieri costretti a letto che hanno già scontato tre quarti della pena. Cittadino francese di origini vietnamite e indiane, Charles Sobhraj iniziò a viaggiare per il mondo all’inizio degli anni ’70 e si ritrovò nella capitale thailandese, Bangkok. Fingendosi un commerciante di pietre preziose, fece amicizia con le sue vittime, spesso ‘backpackers’ occidentali sulle tracce degli hippy degli anni ’70, prima di drogarle, derubarle e ucciderle.

“Il governo del Nepal vuole rimandarlo indietro il prima possibile. Anche Sobhraj lo vuole. Così gli ho organizzato un volo con la Qatar Airways alle 18:00. L’ambasciata francese gli sta portando i documenti di viaggio”, ha detto il suo avvocato ai giornalisti

