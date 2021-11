Nepal: trovati i corpi di tre alpinisti francesi scomparsi

Condividi l'articolo









(ANSA-AFP) – KATMANDU, 08 NOV – I corpi di tre alpinisti

francesi scomparsi il 26 ottobre dopo una valanga nella regione

dell’Everest sono stati trovati in Nepal: lo ha reso noto oggi

la polizia nepalese.

I tre – Louis Pachoud, Gabriel Miloche e Thomas Arfi –

stavano scalando la parete ovest del Mingbo Eiger (6.070 metri),

nel Nepal sudorientale, quando sono stati travolti dalla

valanga.

I loro corpi sono stati trovati “all’incirca nella stessa

zona in cui sono state condotte le ricerche”, ha detto Rishi Raj

Dhakal, ispettore e portavoce dell’ufficio di polizia del

distretto di Solukhumbu, aggiungendo che le salme verranno ora

trasportate a Kathmandu per l’autopsia”.

Le ricerche erano riprese venerdì scorso dopo due giorni di

interruzione. (ANSA-AFP).



