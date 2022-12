‘Nerone’ di Alberto Angela il saggio più venduto a Natale

Condividi l'articolo

E’ “Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore” di Alberto Angela, al top della saggistica nella classifica dei libri più venduti di questa settimana natalizia.

Il saggio di storia antica, che conclude la trilogia dedicata all’ultimo imperatore della dinastia giulio-claudia, arrivato in libreria il 9 dicembre per HarperCollins, è entrato nelle classifiche la scorsa settimana, dopo solo tre giorni di presenza in libreria e ora si è rivelato al primo posto dei saggi e al secondo posto nella top ten generale dopo il thriller di Donato Carrisi ‘La casa delle luci’ (Longanesi).

“Come commentò l’Economist – ricorda la casa editrice – Alberto Angela ‘trasforma la storia antica in bestseller’”. All’interno del volume, che propone una chiave di lettura nuova su Nerone, il suo impero e ciò che ci ha lasciato in eredità, una preziosa illustrazione inedita realizzata da Milo Manara, che ha voluto rappresentare Nerone seguendo le parole di Alberto Angela. (ANSA).



