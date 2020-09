Nervi tesi al Psg,e in Spagna voci su Mbappè-Real

(ANSA) – ROMA, 15 SET – Sono giorni difficili al Paris Saint

Germain dopo un avvio di campionato da incubo, con due sconfitte

consecutive, e i timori per le decisioni della disciplinare dopo

la rissa in campo di domenica sera nella sfida persa con l’OM ha

ha causato l’espulsione di Neymar e altri due giocatori. Se la

stella brasiliana è stata ieri al centro dell’attenzione, con le

accuse di razzismo al marsigliese Gonzales, e la polemica è

destinata a proseguire, oggi a riaccendere i riflettori sui

campioni di Francia è il quotidiano sportivo spagnolo As, che un

po’ provocatoriamente mette in prima pagina una foto di Kylian

Mbappè con la maglia del Real Madrid, sottolineando che il club

madrileno è in pole per ingaggiarlo.

Nei giorni scorsi, il talento della nazionale francese aveva

espresso qualche lamentela nei confronti del club, chiedendo di

investire sul mercato per alzare ancora il livello e puntare

finalmente alla vittoria in Champions League, mancata di un

soffio poche settimane fa.

Il giornale scrive che Mbappè sarebbe attirato a Madrid dalla

presenza di Zidane, dai tanti francesi in rosa, dalla

consapevolezza che il Real ha la Champions nel suo dna, un

traguardo che l’attaccante considera basilare per le sue

aspirazioni, e soprattutto dal fatto che è una delle poche

società abbastanza ricche da poterlo acquistare e stipendiare.

Niente di concreto al momento, ma per il Psg di oggi anche

queste voci rischiano di destabuilizzare ancora di più un

ambiente già (ANSA).



