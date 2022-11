“Nessuna differenza tra navi”. Assist della Ue alle Ong cariche di migranti

Condividi l'articolo

Articolo in aggiornamento

Anche l’Europa appoggia le Ong. “ V’è un obbligo giuridico chiaro e inequivoco: il salvataggio della vita umana deve esserci, quali che siano le circostanze che conducono le persone a trovarsi in una situazione di difficoltà “, ha dichiarato a portavoce della Commissione Europea per gli Affari Interni, Anitta Hipper, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Hopper, quindi, ha aggiunto: “ Non facciamo differenze tra le navi delle Ong e le altre “. Parole che arrivano nel giorno in cui il governo italiani ha fatto sapere di lavorare a una stretta contro le Ong per limitare la loro azione in contravvenzione dei regolamenti e delle leggi.

