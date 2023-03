Netanyahu, pronto a lavorare su riforma per unità Paese

Condividi l'articolo

“Da questa sera prenderò in mano la questione della riforma giudiziaria per arrivare ad un testo che corrisponda alle esigenze di entrambe le parti”. Lo ha detto Benyamin Netanyahu in un discorso nel quale ha aggiunto di voler lavorare per l’unità della nazione. Per questo scopo il premier ha richiamato la legge approvata oggi stesso dalla Knesset che vieta alla Corte Suprema di dichiarare “inadatto” un primo ministro se non per motivi di salute o psichici. Netanyahu ha quindi evocato una riforma che garantisca i diritti della maggioranza di governare ma che al tempo stesso protegga i diritti del cittadino.

