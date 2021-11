Netflix conferma Sorrentino in 250 copie, nostra migliore uscita

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 23 NOV – E’ la migliore uscita in una sala

cinematografica italiana per Netflix: la piattaforma ribadisce

le 250 copie da domani per E’ stata la mano di Dio di Paolo

Sorrentino, film Netflix realizzato dallo stesso regista con

Lorenzo Mieli per The Apartment. In precedenza nessun altro

prodotto del colosso dello streaming diventato in pochi anni

anche uno dei maggiori produttori cinematografici aveva avuto

una uscita così importante. E’ la risposta indiretta all’Anac,

l’associazione degli esercenti che aveva sottolineato come la

richiesta dell’esercizio, data l’attesa del nuovo film del

premio oscar per La Grande Bellezza, che l’Italia ha candidato

alla corsa per la statuetta come film internazionale, sia molto

più ampia, “sarebbero circa 400 le sale” disponibili a

programmarlo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte