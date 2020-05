Netflix salta i festival, nessun film a Venezia

NEW YORK – Nessuna produzione di Netflix sarà presente ai prossimi festival cinematografici in calendario prima degli Oscar e nemmeno talent. Niente Venezia quindi o il New York Film Festival o Telluride. Il gigante dello streaming tuttavia sarà presente sotto forma di sponsor. O almeno questo sostiene Indiewire che accadrà.

In realtà si tratta di una strategia che non sorprende più di tanto. Anche se i vari festival sono la porta di accesso agli Oscar, già prima della pandemia Netflix aveva scelto di presentare i suoi film alla stampa o agli influencer attraverso il Paris, storica sala cinematografica di New York andata in rovina ma salvata appunto da Netflix e diventata come una sua piattaforma. A Los Angeles, invece, le proiezioni avvengono all’Egyptian Theatre. Inoltre con le nuove regole introdotte da Academy per i prossimi Oscar e dai Golden Globe anche i film solo in streaming possono qualificarsi.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte