Neve sull’Appennino umbro, qualche fiocco anche in pianura

(ANSA) – PERUGIA, 09 GEN – Umbria sotto la neve, che sta

cadendo anche in alcune zone pianeggianti della regione.

Le precipitazioni più abbondanti si registrano comunque sulla

dorsale appenninica, da Gubbio a Castelluccio di Norcia,

passando per Colfiorito. Nelle zone montane è presente un manto

bianco di alcuni centimetri, mentre nel resto del territorio –

tra cui il centro storico di Perugia – la nevicata ha imbiancato

i tetti e qualche strada senza creare particolari disagi.

Qualche problema alla viabilità (ma senza incidenti) la

polizia stradale l’ha registrato sui valichi della Somma, del

Verghereto, della Contessa e di Colfiorito per veicoli

sprovvisti di adeguati equipaggiamenti, come catene o pneumatici

invernali.

I vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana sono

intervenuti sul monte Cucco per recuperare tre persone a bordo

di un’auto.

Nel pomeriggio qualche fiocco è caduto anche sul versante

occidentale dell’Umbria, tra cui a Città della Pieve. (ANSA).



