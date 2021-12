Nevicate in Veneto, ma in pianura è pioggia

Condividi l'articolo

(ANSA) – VENEZIA, 08 DIC – Neve e pioggia hanno sferzato il

Veneto per l’intera giornata, anche se il previsto blitz

invernale non c’è stato nelle città di pianura. Un giorno

dell’Immacolata freddo, con vento da nord, e neve anche copiosa

nelle aree in quota, da Cortina ad Asiago. Piste di sci aperte,

anche sull’Altopiano vicentino dei Sette Comuni, ma senza

assalti degli sciatori, dato il maltempo e la scarsa visibilità

sui tracciati. Fiocchi bianchi in montagna dai 400 metri di

quota in su, ma in alcuni fondovalle più riparati e quindi

freddi è nevicato anche a quote più basse.

Solo neve mista a pioggia in pianura nel vicentino, mentre

nelle altre zone pianeggianti è stata solo la pioggia a

prendersi la scena. Al momento non risultano problemi alla

viabilità su strade e autostrade. (ANSA).



