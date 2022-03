Condividi l'articolo

La città di New York riapre, dopo essere stata a lungo l’epicentro della pandemia: il sindaco Eric Adams ha annunciato oggi da Times Square la fine dell’obbligo delle mascherine a scuola e della prova vaccinale per mangiare al coperto, andare in palestra e frequentare luoghi ricreativi.



