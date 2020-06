Il New York Times rimuove i suoi contenuti da Apple News, infliggendo uno schiaffo al servizio di aggregazione di notizie di Cupertino. “Apple News non si allinea con la nostra strategia di finanziare il giornalismo di qualità costruendo una relazione diretta con i lettori che pagano”, afferma il New York Times, sottolineando come a suo avviso i contenuti di qualità “dovrebbero essere giustamente ricompensati. Abbiamo fiducia nel fatto che continueremo ad avere una partnership forte con Apple tramite altri prodotti”.





—

Fonte originale: Leggi ora la fonte