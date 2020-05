newitalianbooks.it, nuovo portale per nostri libri nel mondo

(ANSA) – ROMA, 31 MAG – Nasce newitalianbooks.it, una nuova piattaforma digitale a servizio dell’internazionalizzazione dell’editoria libraria italiana. L’iniziativa, promossa dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, con il sostegno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Centro per il libro e la lettura-Cepell (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo), in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori-AIE, verrà presentata il prossimo 11 giugno alle 11.30 in una conferenza stampa da remoto. Funzioni e finalità della nuova piattaforma, già operativa in versione beta, verranno illustrate da Massimo Bray, direttore editoriale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, Lorenzo Angeloni, direttore generale per la promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Romano Montroni, presidente del Cepell e Ricardo Franco Levi, presidente di AIE.

A seguire, un forum sulla proiezione internazionale dell’editoria tricolore, moderato da Cristina Faloci, con la partecipazione di Helena Janeczek, vincitrice del Premio Strega 2018, e di Federico Andornino, editor presso Weidenfeld & Nicolson, Londra.

L’evento verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Treccani (www.facebook.com/treccani).

L’evento sarà valorizzato anche attraverso la rete degli 83 Istituti Italiani di Cultura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sulla pagina Facebook del Cepell (www.facebook.com/cepell) e sul sito di AIE (www.aie.it).

