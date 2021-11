Next Gen Finals: Korda rimonta Gaston e vince

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 09 NOV – Vittoria in rimonta per Sebastian

Korda contro Hugo Gaston, al termine del match fin qui più lungo

e combattuto della prima giornata alle Next Gen Finals in corso

a Milano. Persi i primi due set, entrambi al tie break, lo

statunitense figlio d’arte si è scosso nel terzo, vinto 4-0.

Anche il quarto set è arrivato al tie break e questa volta Korda

lo ha fatto suo, completando l’aggancio al francese. Che nel

quinto ha subito psicologicamente il ritorno dell’avversario,

perdendo 4-0. Ora è la volta di Lorenzo Musetti che chiude il

programma odierno affrontando l’argentino Sebastian Baez.

(ANSA).



