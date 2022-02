Nft e metaverso, team italiano lancia opere su cybersecurity

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 14 FEB – Nft e sicurezza informatica, un

progetto italiano unisce l’arte digitale alla cybersecurity. Per

sensibilizzare il crescente pubblico che si interessa ai non

fungible token sui temi della sicurezza informatica, il team di

Cyber Operator ha lanciato la prima fase di un’iniziativa che

vede vari figure del mondo cyber sotto forma di Nft, le opere in

bit certificate dalla blockchain. I Cyber ;;Operator sono

analisti, nerd e professionisti che combattono una guerra

informatica su internet. Ognuno ha competenze particolari ed è

unico in colori e personalizzazioni. Gli autori hanno generato

da un algoritmo delle immagini in cui è raffigurato un

personaggio al lavoro con il suo portatile. “Sono tutte immagini

semplici – spiegano gli autori – ma significative per chi è

appassionato di hacking. Ogni opera è infatti unica e

rappresenta una figura realmente esistente nel panorama cyber

mondiale”. Il possesso di un Nft dà diritto a partecipare ad un

corso online di cybersecurity, programmato per i prossimi mesi.

La direzione di Cyber Operator è quella di arrivare sul

metaverso. In una seconda edizione, ci saranno infatti

opportunità per aziende, consulenti e fan del settore di

replicarsi su uno spazio virtuale realizzato ad-hoc. Per il

momento, è possibile visitare la galleria d’arte di Cyber

Operator collegandosi al sito web e scegliendo la modalità

virtuale, con indosso un paio di visori. (ANSA).



