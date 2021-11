Nicaragua: elezioni, domani Ortega cerca un quinto mandato

Condividi l'articolo









(ANSA) – MANAGUA, 06 NOV – Oltre 4,3 milioni di elettori sono

chiamati a votare domani in Nicaragua per elezioni presidenziali

e legislative fortemente criticate a livello internazionale per

l’azione del governo di Managua che ha fatto incarcerare decine

di leader oppositori.

Avendo eliminato almeno sette aspiranti candidati

presidenziali dell’opposizione, fra cui Cristiana Chamorro,

figlia della ex presidente Violeta Chamorro, il presidente

uscente Daniel Ortega si avvia ad una riconferma per un quinto

mandato, il quarto consecutivo, insieme alla moglie e

vicepresidente, Rosario Murillo.

Questa situazione ha fatto sì che nessuna istituzione o

organizzazione di rilievo (Osa, Ue o Gruppo Carter) abbia

inviato una Missione di osservatori.

Di recente, l’Alto Rappresentante per la Politica estera

della Ue, Josep Borrell, ha definito il Nicaragua “una ditatura”

e le elezioni “una farsa”.

Da parte sua il Congresso americano ha approvato una legge,

denominata ‘Renacer’, che si propone di stimolare pressioni

politiche, diplomatiche ed economiche per giungere in Nicaragua

a elezione veramente libere e trasparenti. (ANSA).



