Il Rimini Football Club comunica l’ingaggio di Nicholas Allievi. Il difensore centrale classe 1992 conta in carriera 224 presenze in Serie C e 13 in B con due promozioni in serie cadetta con le maglie di Juve Stabia e Como. Allievi ha sottoscritto con la società biancorossa un contratto sino al 30 giugno 2024.

