Nicola, il Genoa non ha tempo per rammaricarsi

(ANSA) – GENOVA, 24 GIU – “Non c’è tempo ora di rammaricarci. Dobbiamo metterci sotto e farci trovare pronti per la prossima. Lavoriamo per riprendere da dove eravamo rimasti.

Ogni partita è una opportunità, sarà una battaglia da qui alla fine”. Guarda avanti Davide Nicola dopo la sconfitta con il Parma.

“E’ stata una partita strana in cui abbiamo messo in mostra un possesso sterile. Abbiamo faticato ad essere aggressivi e attaccare gli spazi, a essere corti, mantenere le distanze e alzare gli esterni”m l’analisi del tecnico.

Non c’è però tempo per rammaricarsi, sabato il Genoa tornerà in campo a Brescia e così questa mattina ha ripreso gli allenamenti al Signorini. Per lo scontro diretto con le Rondinelle i rossoblù ritroveranno Sanabria che ha superato il leggero affaticamento mentre solo domani saranno valutate le condizioni di Criscito uscito anzitempo per un problema muscolare.

Genoa che ha voluto ricordare con un lungo messaggio affettuoso l’ex ministro ed ex senatore l’avvocato Alfredo Biondi, scomparso a 92 anni e tifosissimo del Grifone. (ANSA).



