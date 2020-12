Nicolas Cage su Netflix con serie sulla storia delle parolacce

(ANSA) – NEW YORK, 10 DIC – Nicolas Cage protagonist? di

un’insolita serie su Netflix, ‘History of Swear Words’, la

storia delle parolacce. In sei puntate della docu-serie,

l’attore premio Oscar farà una spiegazione storica dell’origine

di parole cosiddette ose’ o volgari come fuck, shit, bitch,

dick, pussy e damn.

Cage intervisterà anche storici, esperti di etimologia e di

pop culture e includerà anche comici come Joel Kim Booster,

DeRay Davis, Open Mike Eagle, Nikki Glaser, Patti Harrison,

London Hughes, Jim Jefferies, Zainab Johnson, Nick Offerman,

Sarah Silverman, Baron Vaughn e Isiah Whitlock Jr.

La serie, con puntate da venti minuti, prenderà il via il

prossimo 5 gennaio. (ANSA)

