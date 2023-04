Niente lesione per Dybala, ‘al lavoro per essere al 100%’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 26 APR – Sospiro di sollievo per Paulo Dybala.

Gli esami di oggi hanno escluso lesioni, ma confermato il quadro

distorsivo/contusivo alla caviglia sinistra. Il calciatore resta

in dubbio per la sfida con il Milan di sabato, ma proverà fino

all’ultimo a mettersi a disposizione della Roma. “I controlli

sono stati positivi, al lavoro per essere al 100% il prima

possibile”, ha scritto l’argentino su Instagram.

Per quanto riguarda Llorente, invece, le visite hanno

evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia

sinistra. Oggi alla ripresa degli allenamenti a Trigoria,

intanto, si è rivisto per una prima parte di lavoro individuale

anche Wijnaldum, fermatosi nella gara di ritorno con il

Feyenoord. (ANSA).



