Nigeria: esplode raffineria petrolio illegale, 80 morti

Condividi l'articolo

(ANSA) – LAGOS, 24 APR – Almeno 80 persone hanno perso la

vita in Nigeria per l’esplosione di una raffineria illegale di

petrolio, secondo i servizi d’emergenza nigeriani.

L’esplosione, si è appreso oggi, è avvenuta venerdì sera in

un sito illegale fra gli stati di Rivers e di Imo, nel sud

petrolifero del grande Paese africano. “Abbiamo recuperato

almeno 80 corpi carbonizzati e semicarbonizzati sul posto”, ha

dichiarato, Ifeanyi Nnaji, del Servizio nazionale per la

gestione delle emergenze nigeriano (Nema), che ha aggiunto che

il bilancio di vittime del disastro potrebbe salire ancora.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte