Nina Zilli, il suo primo libro ‘L’ultimo di sette’

Condividi l'articolo

NINA ZILLI, L’ULTIMO DI SETTE (RIZZOLI, PP. 252, EURO 17,00)

Un’artista, Anna, che è come i suoi quadri: istinto, energia pura, eleganza e creatività, e un trombettista jazz, Raffaello, dall’aria sexy e stropicciata. Si incontrano durante un’asta di beneficenza su uno yatch di lusso a largo delle isole Eolie e si attraggono subito, ma decidono di concedersi solo una notte: la più bella, in mezzo al buio del mare. In realtà si rincorreranno per giorni, senza sapere come trovarsi.

A raccontarci i sette giorni che cambieranno le vite di Anna e Raffaello è Nina Zilli nel suo primo romanzo ‘L’ultimo di sette’, in libreria il 18 gennaio per Rizzoli. Una delle più amate cantautrici italiane, quattro volte in gara al Festival di Sanremo, che si è aggiudicata numerosi premi, che è stata conduttrice in radio e in tv e giudice del talent show Italia’s Got Talent per tre edizioni, costruisce una storia tra arte, caos e amore.

Anna ha una relazione con Marco, che dura da dodici anni, ma è ormai spenta. La notte con Raffaello porta scompiglio nella sua vita. E Marco, consapevole di perdere Anna ogni giorno che passa, è incapace di arginare la deriva. Intorno a loro ci sono Sandra, bloccata in un’esistenza da cui non sa scappare; Rita, che ha un segreto inconfessabile e Alberto, che grazie a Luca si sta riaprendo all’amore.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte