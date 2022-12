‘No ai negoziati in Vaticano’. Mosca respinge la proposta di Parolin

Condividi l'articolo

“Temo che i fratelli ceceni e buriati, oltre a me, non lo apprezzerebbero. Per quanto ricordo, non ci sono state parole di scuse dal Vaticano”. Così, con un riferimento alle accuse di crudeltà ai soldati buriati e ceceni in Ucraina formulate nei giorni scorsi da papa Francesco, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, ha respinto la proposta del cardinale Pietro Parolin, di ospitare colloqui tra Mosca e Kiev in Vaticano. “Siamo disponibili,credo che il Vaticano sia il terreno adatto. Abbiamo cercato di offrire possibilità di incontro con tutti e di mantenere unequilibrio. Offriamo uno spazio in cui le parti possanoincontrarsi e avviare un dialogo. Sta a loro individuare lametodologia di lavoro e i contenuti”, aveva detto il segretario di Stato Vaticano, rispondendo alledomande sulla guerra in Ucraina, a margine della presentazioneal Senato del libro “Giorgio La Pira: i capitoli di una vita”.”Dobbiamo sperare contro ogni speranza – aveva poi aggiuntoo all’agenziaSir – anche se per ora non vedo spiragli positivi”. La risposta di Mosca non si è fatta attendere e non la lasciato grandi spazi di manovra. “Temo che i fratelli ceceni e buriati, oltre a me, non lo apprezzerebbero. Per quanto ricordo, non ci sono state parole di scuse dal Vaticano”, ha risposto la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, secondo quanto riportato dalla Tass.

La proposta del Vaticano arriva all’indomani della telefonata tra il presidente ucraino Volodymr Zelensky e Joe Biden. Il presidente degli AStati Uniti ha parlato dei recenti pacchetti di aiuti Usa a Kiev, sottolineando come gli Usa stiano “dando priorità agli sforzi per rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina” mentre continuano gli attacchi russi alle sue infrastrutture cruciali. Attacchi proseguiti anche durante la scorsa notte mentre nelle prime ore del mattino gli allarmi aerei sono risuonati nella capitale e nella regione di Kiev e in diverse regioni del Paese tra le quali Cherkassk, Vinnitsa, Kirovograd, Nikolayev, Zhitomir, Odessa e Kharkov.

